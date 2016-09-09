Скандал навколо забудови на Святошино: "Азов" припинив блокаду будівлі "Київміськбуду" - ЗМІ
Представники громадянського корпусу "Азов" припинили блокаду будівлі "Київміськбуду", однак співробітники, як і раніше сидять зовні будівлі.
Працівники "Київміськбуду" досі не працюють, а сидять зовні будівлі, кажуть, що керівництво поки не дало їм завдань, повідомляє 112.ua. Свідки, які були тут вранці, кажуть, що під час ранкової акції протесту були сутички з димовими шашками.
На асфальті залишилися сліди, кажуть, що застосували сльозогінний газ.
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Згідно з повідомленням, на акції було приблизно 30 активістів, а коли приїхали правоохоронці, ситуація нормалізувалася. Зараз тут стоять бійці Нацгвардії, приїжджали патрульні.
Свідки кажуть про кількох нібито постраждалих серед правоохоронців.
Як повідомляв УНІАН, 9 вересня представники "Азову" заблокували "Київміськбуд" і не пускали співробітників компанії на робочі місця.
8 вересня активісти "Азову" штурмували забудову на Святошино, є постраждалі.