Активісти вигнали представників забудовника з парковки на Святошинському провулку

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Коли вони увійшли на територію захопленої парковки, забудовників там вже не було.

Наразі активісти і мешканці руйнують паркан, який звели робітники. Вони планують чергувати тут усю ніч, побоюючись повернення "тітушок".

Читайте такожАктивісти "Азову" штурмують забудову на Святошино, є постраждалі (фоторепортаж)

Перед цим близько шістдесяти людей у масках закидали майданчик камінням та світлошумовими гранатами.

Постраждали кілька робітників, їх забрала швидка. Наскільки важкі травми, медики не повідомляють.

За однією з версій, напад здійснили "тітушки", яких найняв для провокацій сам забудовник. За другою – це бійці "Азову", що прийшли захищати мешканців прилеглих будинків, які категорично проти забудови.

Нагадаємо, 5 вересня у Києві невідомі побили місцевих жителів у ході конфлікту на території в Святошинському провулку, де "Київміськбуд" має намір будувати 25-поверховий будинок.

Читайте такожУ Пущі-Водиці незаконно передали під забудову 22 га землі – прокуратура

6 вересня зіткнення продовжилися, в результаті були затримані близько 30 людей.

Компанія відзначає, що в 2014 році спірна ділянка була відведена Київською міською радою для будівництва житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями. 20 березня 2015 року укладено договір оренди терміном на три роки, а 4 вересня 2015 року Держархбудінспекція видала дозвіл на будівництво.

Однак спроби почати будівництво викликали невдоволення місцевих жителів. За їх словами, на цій земельній ділянці повинен бути дитячий садок, а зараз там місцеві жителі паркують свої машини.