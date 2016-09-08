Активісти "Азову" штурмують забудову на Святошино, є постраждалі (фоторепортаж)

"На Святошинському провулку 3 поновилися сутички біля незаконної забудови. Активісти прийшли сказати різке «НІ» злочинцям, що порушуючи закон, хочуть розпочати побудову незаконної будівлі. Вже перейдено другий паркан, патріоти готуються зносити наступні. Приїхала поліція. Сутички тривають. Активісти Цивільного Корпусу АЗОВ закидають незаконні паркани петардами та димами", - повідомив "Азов".

Як повідомляє кореспондент LB.ua, з-за паркану будівництва в активістів, які штурмують забудову, летить каміння, є постраждалі.

5 вересня у Києві невідомі побили місцевих жителів у ході конфлікту на території в Святошинському провулку, де "Київміськбуд" має намір будувати 25-поверховий будинок.

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6 вересня зіткнення продовжилися, в результаті були затримані близько 30 людей.

Компанія відзначає, що в 2014 році спірна ділянка була відведена Київською міською радою для будівництва житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями. 20 березня 2015 року укладено договір оренди терміном на три роки, а 4 вересня 2015 року Держархбудінспекція видала дозвіл на будівництво.

Однак спроби почати будівництво викликали невдоволення місцевих жителів. За їх словами, на цій земельній ділянці повинен бути дитячий садок, а зараз там місцеві жителі паркують свої машини.