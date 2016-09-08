Прокуратура підозрює київського підприємця в самозахопленні ділянки на Трухановому острові (фото)

Як повідомляє прокуратура Києва, в ході досудового розслідування було встановлено, що підприємець, не маючи жодного правовстановлюючого документа, самовільно зайняв майже 30 соток землі на території пам'ятки ландшафту місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини річки Дніпро» та розмістив на ній розважальний комплекс із закладами громадського харчування.

За наслідками проведення досудового розслідування місцевою прокуратурою складено повідомлення про підозру винній особі за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки особливо цінних земель).

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Досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та звернення до суду з позовом про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки.