Бессарабська площа стане пішохідною

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель.

"Поспілкувалися сьогодні з керівниками структурних підрозділів профільних департаментів та громадськими активістами та обговорили створення на Бессарабській площі пішохідної зони в рамках європейського тижня мобільності", - йдеться в повідомленні.

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За його словами, площа стане пішохідною у два етапи.

Перший етап пройде в рамках експерименту 17 та 18 вересня. За цей час у Бессарабському провулку комунальники облаштують пішохідну зону.

Другий етап - зробити площу пішохідної у вихідні та святкові дні, однак для цього необхідно провести кілька тестувань, щоб зібрати думки киян, а потім доопрацювати проект, щоб все всіх влаштовувало.