Будівельні роботи на "Героїв Дніпра": у київському метрополітені пояснили ситуацію з пошкодженою стелею
15:22, 08 вересня 2016Київ
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Прес-секретар столичного метрополітену Наталія Макогон запевняє, що пошкодження стелі на станції «Героїв Дніпра» не впливає на безпеку пасажирів і до завтрашнього дня буде усунуто.
До завтрашнього дня пошкодження буде усунуто, запевняють у київському метрополітені / УНІАН
Про це вона повідомила в коментарі УНІАН.
За її словами, нещодавно закінчилася нарада комісії з технічного нагляду щодо ситуації на станції метро «Героїв Дніпра».
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«Була оглянута станція – є незначне пошкодження, але ні на безпеку, ні на рух поїздів воно не впливає. Метро працює в звичайному режимі, і так буде працювати і надалі», - сказала Макогон.
«До завтрашнього дня пошкодження буде усунуто, ми такі роботи проводимо виключно вночі», - сказала вона.
Як повідомляли раніше ЗМІ, будівельні роботи над станцією метро «Героїв Дніпра» у Києві пошкодили її стелю
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