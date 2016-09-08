У Києві відкриють центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, до роботи залучать іноземних фахівців

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час виїзної інспекції закладу, де наразі тривають роботи з реконструкції приміщення.

"Реконструкцію з прибудовою дитячого садка № 403 розпочато ще у 2002 році. Через низку обставин будівельні роботи на об’єкті то відновлювалися, то знову припинялися на невизначений час. Ми віднайшли можливість і кошти для завершення будівництва, і вже до кінця року об’єкт буде зданий в експлуатацію, а з початку 2017 року – запрацює на повну потужність", – розповів Поворозник.

За його словами, передбачено, що установа прийматиме на реабілітацію близько 100 дітей на добу на денному перебуванні. Крім того, психологи та реабілітологи центру консультуватимуть близько 200 дітей на місяць, що перебувають на постійній реабілітації вдома.

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"Рання реабілітація, яку запровадять у центрі, буде спрямована на зменшення або подолання фізичних, психічних розладів та інтелектуальних вад, набуття побутових та соціальних навичок, поступову повну або часткову інтеграцію в суспільство дітей з інвалідністю. Ми залучимо іноземних фахівців, які на практиці покажуть європейські підходи в роботі з такими дітками", – зауважив заступник голови КМДА.

Основними напрямами роботи установи будуть:

соціальна реабілітація дітей від народження до 7 років, які отримали інвалідність, дітей з фізичними та розумовими вадами;

соціально-педагогічний патронат сімей, у яких є діти з інвалідністю;

формування соціально-адаптованої особистості;

надання кваліфікованої допомоги дітям з інвалідністю у здійсненні психофізичного розвитку за індивідуальною програмою та залучення до участі у цій програмі батьків та інших членів сім’ї;

забезпечення комплексної реабілітації;

розробка рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дітей для педагогічних та соціальних працівників і батьків;

створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю, засвоєння ними знань і навичок з метою підготовки їх до здобуття базової, загальної, середньої освіти.