В Києві з'явилися нові підвищені переходи

19:09, 07 вересня 2016
Київ
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Днями у Святошинському та Подільському районах столиці комунальники встановили нові підвищені переходи.

Про це повідомляє прес-служба "Київавтодору".

З'явилися новинки на вулиці Прилужної біля школи № 304 і на вулиці Межовій біля гімназії № 34.

Нові адреси вибрані не випадково: переходи встановлені для безпечного руху пішоходів, а особливо школярів.

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