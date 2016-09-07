В Києві з'явилися нові підвищені переходи
19:09, 07 вересня 2016Київ
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Днями у Святошинському та Подільському районах столиці комунальники встановили нові підвищені переходи.
Переходи встановлені біля школи та гімназії / "Київавтодор"
Про це повідомляє прес-служба "Київавтодору".
З'явилися новинки на вулиці Прилужної біля школи № 304 і на вулиці Межовій біля гімназії № 34.
Нові адреси вибрані не випадково: переходи встановлені для безпечного руху пішоходів, а особливо школярів.
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