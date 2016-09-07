В Києві з'явилися нові підвищені переходи

Днями у Святошинському та Подільському районах столиці комунальники встановили нові підвищені переходи.

Про це повідомляє прес-служба "Київавтодору". З'явилися новинки на вулиці Прилужної біля школи № 304 і на вулиці Межовій біля гімназії № 34. Нові адреси вибрані не випадково: переходи встановлені для безпечного руху пішоходів, а особливо школярів.

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