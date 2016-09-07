Група українських студентів відправиться в японський науковий центр Кіото - Кличко

Зокрема, японська сторона пообіцяла допомогти із впровадженням у Києві своїх високотехнологічних розробок у сфері громадського транспорту, щоб зробити користування ним більш комфортним для пасажирів. Про це заявив Віталій Кличко у Кіото після зустрічі з мером міста Дайсаку Кадокава. Сьогодні, 7 вересня, Київ та Кіото відзначають 45 років побратимства двох міст. Мер Києва відвідав Кіото на запрошення японського колеги, повідомляє сайт КМДА.

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«2017 рік оголошений роком Японії в Україні. І ми готуємося до цього. Зокрема, в столиці оновимо парк Кіото. Буде дуже символічно, якщо ми його зробимо зі справжньою атмосферою Японії – в стилі японського саду, – відзначив Віталій Кличко під час зустрічі з мером Кіото. – Ми дуже раді співпраці в запровадженні технологій Smart City, культурному обміну, який у нас складається успішно, обміну освітньому і науковому, про який ми домовилися під час мого візиту», – наголосив мер Києва.

Найближчим часом до Японії в науковий центр Кіото відправлять групу українських студентів, які займаються інноваціями, технологіями та дизайном. А група студентів з Кіотського університету приїде до Києва та візьме участь в роботі столичних хабів. Про це Кличко домовився під час відвідання Кіотського наукового центру ASTEM. Центр є одним з провідних закладів Японії, де науковці та студенти розробляють нові технології, інновації, які потім запроваджує бізнес. Сьогодні 17 світових компаній розташовані в Кіото і працюють з ASTEM. 7 науковців центру стали Нобелівськими лауреатами. Кіотський науковий центр – приклад спільної роботи і розвитку науки та бізнесу.

Президент Kyoto Research Park (в який входить ASTEM) Казуя Мацуо відзначив, що такий принцип роботи наукового центру довів свою успішність. «Дуже важливо допомагати малому і середньому бізнесу, щоб компанії і фірми розвивалися і ставали великими компаніями. У нас акумулюється великий досвід. І ми будемо раді допомогти Києву в обміні досвідом, долученні до нових технологій для розвитку бізнесу. Бо впровадження інноваційних технологій поліпшує якість життя людей. Наш центр разом зі студентами вишів розробляє високі технології. І ми надаємо технології підприємствам, щоб вони могли вдосконалити свої послуги чи виробництво», – підкреслив Казуя Мацуо.

Віталій Кличко відзначив, що Київ дуже зацікавлений у впровадженні новітніх технологій. «Ми всі розуміємо, що високі технології пріоритетні в розвитку міст і країн. Японія – лідер у генерації і запровадженні високих технологій. І ми вдячні за готовність до ефективної співпраці, бо використовуємо світовий досвід для того, щоб Київ був сучасним та комфортним містом», – відзначив Віталій Кличко.