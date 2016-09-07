Влада Києва роздасть гранти ініціативним педагогам та прогресивним навчальним закладам

16:48, 07 вересня 2016
Київ
360

​Столична влада започаткувала загальноміський конкурс на отримання грантів від Київського міського голови Віталія Кличка в галузі освіти – підписано відповідне розпорядження. 

Анна Старостенко / Фото kievcity.gov.ua

Про це повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, яка очолила конкурсну комісію. Вона переконана: підтримка ініціативних освітян, прогресивних та інноваційних навчальних закладів з цікавою ідеєю – це надійна інвестиція в успішний розвиток міста та країни.

"Гранти Київського міського голови – це цільові кошти, які за результатами конкурсу можуть отримати навчальні заклади або педагоги для реалізації цікавих інноваційних освітніх проектів. Таким чином ми підтримуємо і сприяємо творчому пошуку освітян, які прагнуть не просто поділитися з учнями своїми знаннями, а створити умови для повноцінного творчого та гармонійного розвитку школярів", – зазначила вона.

Загальноміський конкурс на отримання грантів відбувається за чотирма напрямами: «Здорова дитина», «Чуйне серце», «Заклад з ідеєю» та «Перспектива освіти». Прийом заявок на участь у конкурсі триватиме з 5 до 19 жовтня 2016 року. Переможець конкурсу, якого визначає конкурсна комісія, отримає грошові винагороди:

– 50 тисяч гривень – для педагогічних працівників за напрямами: «Здорова дитина», «Чуйне серце» та «Перспектива освіти»;

– 100 тисяч гривень – для навчальних закладів за напрямами: «Здорова дитина» та «Чуйне серце»;

– 50 тисяч гривень – для комунальних дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів за напрямом «Заклад з ідеєю».

Читайте такожВидатки на освітні заклади у столиці зросли майже вшестеро за три роки - КМДА

Так, наприклад, грант «Здорова дитина» призначається дошкільному навчальному закладу та педагогічному працівнику дитсадка за оздоровчо-фізкультурну роботу. Грант «Чуйне серце» може отримати заклад та педагог за інноваційний підхід до організації роботи з дітьми з особливими потребами та втілення ідей рівноправності, толерантності.

Грант «Перспектива освіти» призначається вчителям та вихователям за інноваційний підхід до освітніх напрямів у навчальних закладах освіти.

Гранд міського голови «Заклад з ідеєю» може отримати дошкільний, загальноосвітній, позашкільний та професійно-технічний навчальний заклад комунальної власності на підтримку творчої активності педагогічних колективів за інноваційний підхід до управлінської діяльності, розробку та впровадження цілісної інноваційної концепції розвитку навчального закладу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter