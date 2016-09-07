Влада Києва роздасть гранти ініціативним педагогам та прогресивним навчальним закладам

Про це повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, яка очолила конкурсну комісію. Вона переконана: підтримка ініціативних освітян, прогресивних та інноваційних навчальних закладів з цікавою ідеєю – це надійна інвестиція в успішний розвиток міста та країни.

"Гранти Київського міського голови – це цільові кошти, які за результатами конкурсу можуть отримати навчальні заклади або педагоги для реалізації цікавих інноваційних освітніх проектів. Таким чином ми підтримуємо і сприяємо творчому пошуку освітян, які прагнуть не просто поділитися з учнями своїми знаннями, а створити умови для повноцінного творчого та гармонійного розвитку школярів", – зазначила вона.

Загальноміський конкурс на отримання грантів відбувається за чотирма напрямами: «Здорова дитина», «Чуйне серце», «Заклад з ідеєю» та «Перспектива освіти». Прийом заявок на участь у конкурсі триватиме з 5 до 19 жовтня 2016 року. Переможець конкурсу, якого визначає конкурсна комісія, отримає грошові винагороди:

– 50 тисяч гривень – для педагогічних працівників за напрямами: «Здорова дитина», «Чуйне серце» та «Перспектива освіти»;

– 100 тисяч гривень – для навчальних закладів за напрямами: «Здорова дитина» та «Чуйне серце»;

– 50 тисяч гривень – для комунальних дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів за напрямом «Заклад з ідеєю».

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Так, наприклад, грант «Здорова дитина» призначається дошкільному навчальному закладу та педагогічному працівнику дитсадка за оздоровчо-фізкультурну роботу. Грант «Чуйне серце» може отримати заклад та педагог за інноваційний підхід до організації роботи з дітьми з особливими потребами та втілення ідей рівноправності, толерантності.

Грант «Перспектива освіти» призначається вчителям та вихователям за інноваційний підхід до освітніх напрямів у навчальних закладах освіти.

Гранд міського голови «Заклад з ідеєю» може отримати дошкільний, загальноосвітній, позашкільний та професійно-технічний навчальний заклад комунальної власності на підтримку творчої активності педагогічних колективів за інноваційний підхід до управлінської діяльності, розробку та впровадження цілісної інноваційної концепції розвитку навчального закладу.