Кличко: Євробачення в Україні перетворили на якусь політичну боротьбу

Київський міський голова відзначив, що дивною виглядає «мовчанка» оргкомітету, коли всі міста надали докладну інформацію, з цифрами - тобто, чіткі відповіді згідно сформульованих Європейською мовною спілкою критеріїв. «Так в чому полягають труднощі? Думаю, в тому, щоб чесно сказати, що керуються політичною доцільністю-недоцільністю, визначаючи місто-господаря Євробачення-2017. Тому, щоб не ганьбити країну, треба нарешті опублікувати надану містами інформацію, протоколи всіх засідань та результати голосувань оргкомітету і пояснити «пікантність» ситуації, - взяти відповідальність (тепер вже політичну) і проводити там, де оргкомітет вважає політично доцільним», - зазначив Віталій Кличко.

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Він підкреслив, що не раз заявляв про те, що Київ, об'єктивно, - найпідготовленіше місто для проведення конкурсу. «Але в ігрищах чи торгах я участі не братиму. А тим, хто тут зараз спробує маніпулювати чи «тлумачити» мої слова, ще раз нагадаю: всі відповіді в документах. Їх треба просто порівняти. Звичайно, після того, як документи опублікують», - наголосив Віталій Кличко.