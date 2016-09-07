"Київські руїни": активісти створили інтерактивну карту аварійних будинків столиці

Про це повідомляє сайт Тexty.org.ua.

На карті нанесені два типи будинків: будівлі, які перебувають в аварійному стані через свою зношеність, та заморожені довгобуди.

Найбільше аварійних будинків, за даними столичних РДА, у Подільському і Шевченківському районах.

Читайте такожВ КМДА назвали умову необхідності прийняття нового закону "Про житлово-комунальні послуги"

Наголошується, що деякі будівлі стоять покинутими вже понад 20 років.

Всього в інтерактивній карті понад 300 об'єктів.

Переглянути інтерактивну карту можна за цим посиланням.