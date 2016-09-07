"Київські руїни": активісти створили інтерактивну карту аварійних будинків столиці
16:01, 07 вересня 2016Київ
641
Міські активісти створили інтерактивну карту аварійних і покинутих будівель столиці "Київські руїни".
Всього в інтерактивній карті понад 300 об'єктів / tov-tob.livejournal.com
Про це повідомляє сайт Тexty.org.ua.
На карті нанесені два типи будинків: будівлі, які перебувають в аварійному стані через свою зношеність, та заморожені довгобуди.
Найбільше аварійних будинків, за даними столичних РДА, у Подільському і Шевченківському районах.
Читайте такожВ КМДА назвали умову необхідності прийняття нового закону "Про житлово-комунальні послуги"
Наголошується, що деякі будівлі стоять покинутими вже понад 20 років.
Всього в інтерактивній карті понад 300 об'єктів.
Переглянути інтерактивну карту можна за цим посиланням.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter