На станції метро "Героїв Дніпра" зносять один з виходів через будівництво скандального ТРЦ
14:20, 07 вересня 2016Київ
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На київській станції метро "Героїв Дніпра" зносять один з виходів. Роботи спричинили виникнення тисняви у вестибюлі підземки.
Роботи спричинили виникнення натовпу у вестибюлі підземки / facebook.com/I.LOVE.OBOLON
Кияни у соцмережах повідомляють, що ламати вестибюль станції почали близько дев'ятої ранку, пише ТСН.ua.
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Активісти відреагували на це, викликавши поліцію, однак стверджують, що ніхто на виклик так і не приїхав.
Як зазначається, такі роботи спричинили виникнення тисняви у вестибюлі підземки.
Як повідомлялося, у червні на виході зі станції метро "Героїв Дніпра" почалися будівельні роботи.
Ділянку землі в межах транспортної розв'язки обгородили парканом, а також підігнали будівельну техніку.
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