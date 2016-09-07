На станції метро "Героїв Дніпра" зносять один з виходів через будівництво скандального ТРЦ

Кияни у соцмережах повідомляють, що ламати вестибюль станції почали близько дев'ятої ранку, пише ТСН.ua.

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Активісти відреагували на це, викликавши поліцію, однак стверджують, що ніхто на виклик так і не приїхав.

Як зазначається, такі роботи спричинили виникнення тисняви у вестибюлі підземки.

Як повідомлялося, у червні на виході зі станції метро "Героїв Дніпра" почалися будівельні роботи.

Ділянку землі в межах транспортної розв'язки обгородили парканом, а також підігнали будівельну техніку.