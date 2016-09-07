У Києві обмежать рух автотранспорту на Дніпровському узвозі
13:32, 07 вересня 2016Київ
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У Києві завтра, 8 вересня, з 8.00 до 19.00 у зв'язку з виконанням робіт із фрезерування дорожнього покриття на Дніпровському узвозі буде обмежено рух автотранспорту.
Рух автотранспорту буде обмежено з 8.00 до 19.00 / фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і за можливістю обирати інші маршрути руху.
Нагадаємо, у столиці на місяць обмежують вхід і вихід з метро "Героїв Дніпра".
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