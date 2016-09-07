У Києві обмежать рух автотранспорту на Дніпровському узвозі

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і за можливістю обирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, у столиці на місяць обмежують вхід і вихід з метро "Героїв Дніпра".