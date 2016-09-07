У Києві обмежать рух автотранспорту на Дніпровському узвозі

13:32, 07 вересня 2016
Київ
741

У Києві завтра, 8 вересня, з 8.00 до 19.00 у зв'язку з виконанням робіт із фрезерування дорожнього покриття на Дніпровському узвозі буде обмежено рух автотранспорту.

фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, корпорація «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і за можливістю обирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, у столиці на місяць обмежують вхід і вихід з метро "Героїв Дніпра".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter