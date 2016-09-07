Конфлікт між забудовником і городянами на Святошино у Києві: поліція затримала близько 30 осіб

Про це повідомив начальник управління патрульної поліції міста Юрій Зозуля, передає "112 Україна".

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Він також додав, що при поверхневому огляді у деяких людей були виявлені газові балончики.

Увага правоохоронців була прикута не тільки до активістів, але і до тих, хто був за парканом, нібито представників забудовника. Правоохоронці розслідують ситуацію.

Як повідомлялося у Facebook-спільноті С14, з боку громади на місці подій було близько 200 людей: жителі, група С14, активісти ЦК Азов і бійці батальйону Донбас.

Як писав УНІАН, у понеділок, 5 вересня, у столичному спальному районі спалахнула масова бійка. Інцидент стався біля станції метро "Святошин". Невідомі захопили автостоянку, на місці якої один з київських забудовників планує звести багатоповерхівку. Між місцевими жителями і тітушками почалася бійка, в результаті якої деяким жителям розбили голови.

6 вересня прес-секретар поліції Оксана Блищик повідомила, що після першого дня протистояння мешканців Святошинського району та представниками забудовника поліція почала дві кримінальні провадження за хуліганство і блокування транспортних комунікацій.