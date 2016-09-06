У київському метро з'явилися покажчики на проспект Бандери (фото)

Про це повідомляє "Вести".

Як розповіла речник столичного метрополітену Наталія Макогон, нові вивіски зробили після того, як рішення Київради про перейменування Московського проспекту було доведено до відома керівництва підземки.

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За словами Макогон, метрополітену не довелося виділяти додаткових коштів на нові покажчики, оскільки у них є свій художник-оформлювач і були запаси матеріалу. Вона додала, що таблички в метро періодично міняють через їх пошкодження або зношеність.

Нагадаємо, 7 липня Київрада проголосувала за перейменування Московського проспекту на проспект Бандери. Новий варіант назви підтримали кияни під час голосування на сайті КМДА.