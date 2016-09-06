Біла Церква бореться за перше місце в рейтингу "7 чудес України"

Про це повідомляє ТСН.

З 21 невеликого міста, які мають історичну і культурну цінність, у фінал увійдуть тільки сім.

А досвід попередніх п'яти номінацій чудес України показав, що переможці отримують великий подарунок - туристичний потік у ці міста збільшується на третину.

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Конкурс "7 чудес України: історичні міста і місця" - це вже п'ятий етап всеукраїнської акції "7 чудес України". В акції беруть участь міста і села України, мають унікальну історію, які можуть продемонструвати своє унікальне архітектурне обличчя і мають туристичну інфраструктуру для відвідувачів. У серпні місто Біла Церква займала другу позицію в рейтингу, і бореться за перше місце. Результати конкурсу будуть оголошені в кінці жовтня.