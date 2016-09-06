В КМДА назвали умову необхідності прийняття нового закону "Про житлово-комунальні послуги"

Як і у випадку із Законом України № 417 «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», документ ризикує спричинити низку зловживань з боку постачальників послуг та управляючих компаній. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час зустрічі з головами правлінь ОСББ та ЖБК, де обговорювалися ризики прийняття цього законопроекту для співвласників багатоквартирних будинків.

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«Досвід показує, що законопроект (реєстраційний номер 1581-д), який регулює відносини власника будинку – тобто мешканців, і виконавця послуг, має базуватися, в першу чергу, на відповідальності постачальника послуги, а не мешканця. При цьому за цією відповідальністю мають бути реальні санкції. Крім того, міська влада повинна мати інструмент впливу на виконавців послуг у випадках, коли інтереси мешканців порушуються, особливо у відносинах із недобросовісними приватними підприємствами. Ми маємо кричущі випадки свавілля та рейдерського захоплення будинків з боку комерційних структур, підробки документів. Нещодавно двоє людей постраждали через падіння ліфту в будинку, який обслуговує приватний ЖЕК, і реального механізму впливу з боку органу місцевого самоврядування на приватні ЖЕКи просто немає», – пояснює Петро Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, місто неодноразово надсилало власні пропозиції, що базуються на практичному досвіді та зверненнях людей. Поки законопроект несе в собі усі ці ризики, місто не підтримує його прийняття.