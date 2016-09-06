У Києві побилися будівельники та місцеві жителі

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Інцидент трапився біля станції метро "Святошин". Невідомі захопили парковку, на місці якої один із київських забудовників планує звести багатоповерхівку. Те, що на майданчику в цей час стояли автомобілі місцевих жителів, будівельників не збентежило.

"Увечері невідомі почали зводити барикади усередині парковки, а в обурених мешканців полетіло каміння і цегла. Між місцевими жителями та "тітушками" спалахнула бійка, унаслідок якої деяким мешканцям розбили голови", - повідомляється в сюжеті.

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Після цього кияни на кілька годин перекрили дорогу, вимагаючи зустрічі з мером. Пізно вночі вони розійшлися, але вранці збираються повернутися і відстоювати своє право на парковку.

У той же час усередині майданчика досі залишаються невідомі.