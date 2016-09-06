Асоціація операторів зовнішньої реклами наполягає на прямих переговорах з мером Києва

З такою вимогою Асоціація звернулася до керівника КМДА у відкритому листі, опублікованому 2 вересня в газеті «Факти і коментарі» № 150 (4609).

Необхідність зустрічі Асоціація пояснює критичною ситуацією в сфері зовнішньої реклами Києва, спровокованої чиновниками КМДА. «Проблеми з видачею дозвільних документів, а також згубні проекти реформування галузі можуть позбавити тисячі киян роботи, а міський бюджет - сотень мільйонів гривень», - йдеться у відкритому листі.

У відкритому листі стверджується, що вже більше 500 днів КМДА залишає без розгляду більше 1600 заяв членів Асоціації на продовження і видачу нових дозволів на розміщення рекламних конструкцій. «Паралельно відбувається масове направлення вимог на демонтаж рекламних конструкцій через відсутність дозволів, видачу яких блокує сам муніципалітет. Під прикриттям красивих слів, по суті, почалася «тотальна зачистка» міста ...», - йдеться у відкритому листі.

Асоціація звертає увагу мера на те, що місто щорічно отримує від галузі зовнішньої реклами понад 260 млн. гривень. В Асоціації вважають, що нехтування доходами бюджету від зовнішньої реклами, яке демонструють чиновники, йде в розріз з інтересами жителів Києва. «Ми проти знищення галузі, яке, по суті, пропонують члени Вашої команди», - йдеться у відкритому листі.

Асоціація пропонує власний проект реформування галузі, що передбачає поетапне скорочення кількості конструкцій зі збереженням рівних прав кожного суб'єкта, який працює на цьому ринку.

«Шановний Віталію Володимировичу, ми - Асоціація та компанії, які більше 15 років системно і професійно працюють в Києві і Україні - ще раз підтверджуємо, що не на словах, а на ділі готові провести пропоновану нами масштабну реформу і наполягаємо на прямих переговорах з Вами , як першою особою міста. Просимо провести таку зустріч найближчим часом», - сказано у відкритому листі.