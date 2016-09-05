У київському метро демонтують клітки тимчасового затримання

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв.

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Правоохоронець запевнив, що в тижневий термін ізолятори зникнуть також з підземок Харкова і Дніпра, і подякував громадськості за привернення уваги до проблеми.

Як пише kiev.vgorode.ua минулого тижня ситуація з клітками на постах поліції в київському метро отримала великий резонанс. Наявність ізоляторів в метро суперечить українському законодавству. Також в клітках відсутні умови, необхідні для утримання там людей.