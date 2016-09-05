Кличко: Японці готові до подальшої співпраці з Києвом в модернізації вагонів метрополітену

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в Токіо за результатами зустрічі з керівництвом корпорації Itochu, завдяки якій вже модернізовано 120 вагонів київського метрополітену.

«У рамках виконання вимог Кіотського протоколу в 2014-2015 роках ми здійснили модернізацію 120 вагонів Київського метрополітену. Всі вагони введені в експлуатацію та перевозять пасажирів. Комплексна модернізація дала змогу продовжити термін експлуатації цих вагонів на 20 років та економити до 40% електроенергії за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій»,- відзначив мер Києва, передає прес-служба КМДА.

Кличко також підкреслив, що в рамках продовження виконання вимог Кіотського протоколу в 2016-ому році ще 15 вагонів (ІІІ черга проекту) передали на модернізацію генеральному виконавцю робіт ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

Мер Києва відзначив, що корпорація Itochu готова продовжити співпрацю, щоб здійснити комплексну модернізацію ще 10 вагонів за рахунок інших проектів, на які було передбачено кошти міждержавною угодою між Україною та Японією і які з різних причин не були реалізовані в Україні. Загальний розмір невикористаних коштів - приблизно 960,4 млн грн. На модернізацію 10 вагонів необхідно 265,4 млн грн.

«Сподіваюсь, ми узгодимо це питання з нашим урядом і кошти будуть спрямовані на комплексну модернізацію. Бо дуже хочемо, щоби ці 10 вагонів таки були модернізовані в рамках «зелених інвестицій». Це важливо для оновлення столичного транспорту», - підкреслив Віталій Кличко.

Під час зустрічі керівники Itochu відзначили, що корпорація зацікавлена у розвитку співробітництва з Києвом в реалізації нових проектів. Зокрема, в модернізації сміттєспалювального заводу «Енергія» та в будівництві нового сміттєспалювального заводу, який би не тільки утилізував відходи, а й виробляв енергію. Також Itochu виявила зацікавленість і в будівництві метро в Києві. Найближчим часом фахівці корпорації планують приїхати до Києва, щоб на місці вивчити всі умови для втілення можливих проектів.

У Токіо також відбудуться зустрічі Віталія Кличка з керівництвом компаній Marubeni та Hitachi, зустрічі з Державним міністром міністерства закордонних справ Японії та віце-міністром Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.