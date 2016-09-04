Пожежа в офісі "Інтера": будівлю двічі підпалювали, людей за допомогою автодрабини знімали з даху будівлі (фото)

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у своєму Facebook.

"4 вересня о 16:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла по вул. Щусєва, 26, в будівлі одного із телеканалів. По прибуттю на місце події, вогнеборці встановили, що під час проведення мітингу біля будівлі горіли автомобільні шини та внаслідок занесення стороннього джерела запалювання сталося загорання на 1-му поверсі на площі 10 кв. м та на 2-му поверсі на площі 20 кв. м.", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС звітують, що під час гасіння пожежі по сходовій клітині було виведено на безпечну відстань 20 чоловік персоналу та 25 чоловік евакуйовано з даху будівлі за допомогою автодрабини.

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"О 16:51 рятувальники ліквідували пожежу. Та о 17:09 внаслідок повторного занесення стороннього джерела запалювання сталося загорання приміщення на 2-му поверсі на площі 60 кв. м. О 17:33 вогнеборці локалізували повторне загорання та о 18:01 – ліквідували", - наголосили рятувальники.

"До гасіння пожежі було залучено 15 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 52 чоловіки особового складу. Причина пожежі наразі встановлюється. Загиблих та травмованих немає", - йдеться у повідомленні.