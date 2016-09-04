У Києві поліцейські спіймали прокурора, який керував автомобілем під дією наркотиків

Про це повідомляється на сторінці спільноти "Київ Оперативний". За даними спільноти, поліцейські зупинили Ford Focus із прокурором на вул. Набережно-Луговій.

Читайте такожУ Києві затримали нетверезого прокурора, який стріляв по ліхтарях – ЗМІПісля цього водія повезли на медичне обстеження на вул. Визволителів. "Київ Оперативний" повідомив, що прокурора звати Віталій Куц - він син проректора Національної академії прокуратури Віталія Куца. За даними спільноти, він раніше притягувався за зберігання наркотиків бутират.

Спікер патрульної поліції Києва Юлія Коваль в ефірі телеканалу "112 Україна" підтвердила цю інформацію. За її словами, патрульні зупинили машину за порушення правил дорожнього руху. Після зупинки машини з'ясувалося, що водій має ознаки наркотичного сп'яніння. Його відвезли до медичного закладу, але він відмовився від медобстеження.

Поліцейські склали на чоловіка адмінпротокол за ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення України ("водіння автомобілем в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або відмова від медогляду на стан алкогольного або наркотичного сп'яніння"). "За попередньою інформацією, водій цього автомобіля - працівник обласної прокуратури. Автомобіль водія був евакуйований на штрафмайданчик", - сказала Юлія Коваль.