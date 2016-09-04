Кличко: "Ми виділили 40 млн грн на встановлення лічильників тепла у будинках"

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ».

«Ще раз хочу нагадати: столична влада не формує тарифи на комунальні послуги. І ми неодноразово говорили, що за цими тарифами багато людей не зможуть сплачувати. Я звертався до прем’єр-міністра, говорив, що це питання дуже болюче для всіх. На сьогодні заборгованість у столиці за ЖКП складає більше 1 млрд грн. Ми хвилюємося, тому що збільшення боргів може призвести до колапсу галузі. Більше того, рахунки 104 компаній теплокомуненерго по всій Україні заблоковані. Це означає ймовірність зриву підготовки до опалювального сезону», - зазначив Кличко.

Мер наголосив, що після того, як «Київенерго» не змогло профінансувати встановлення решти лічильників у київських будинках через арешт рахунків, антикризовий штаб при КМДА ухвалив рішення профінансувати програму з міського бюджету. «Щоб зменшити навантаження на киян, частину лічильників тепла, встановлення яких мало оплатити «Київенерго», ми взяли на себе. Ми виділили 40 млн грн, щоб у кожному будинку був лічильник тепла», - підкреслив мер.