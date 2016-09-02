Конкурс на посаду головного архітектора Києва: залишилися троє кандидатів
За результатами сьогоднішнього 2-го етапу конкурсу на заміщення вакантної посади директора Департаменту містобудування та архітектури – головного архітектора Києва до співбесіди допущено 3 кандидатів з 6.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на голову конкурсної комісії, керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка.
Він зазначив, що сьогодні учасники конкурсу розв'язували ситуаційні задачі.
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Так, за його словами, на етап співбесіди пройшли: Анна Бондар, Сергій Броневицький і Олександр Свистунов.
Наступний етап конкурсу – співбесіда відбудеться 7 вересня о 10.00 у приміщенні Київської міської державної адміністрації (кабінет 514). Підрахунок результатів конкурсу та визначення переможця заплановано на 9 вересня. Оприлюднюють результати конкурсу – 16 вересня 2016 року, повідомили в КМДА.