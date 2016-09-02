"Саджайте дерева, а не людей": посольство РФ пікетували з вимогою звільнити затриманого заступника голови Меджлісу

Російське посольство пікетували активісти громадської організації "Крим SOS". Гаслом акції на підтримку заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова стало "Саджайте дерева, а не людей". Протестувальники вимагали звільнити Умерова, якого окупаційна влада Криму тримає у психіатричній лікарні.

Читайте такожЩе одне українське місто заборонило рекламу відпочинку в окупованому Криму - Джемілєв

Як повідомляв УНІАН, 12 травня ФСБ в окупованому Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст. 280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації. Умеров заявляв, що його слова в передачі невірно переклали.

30 серпня адвокат Марк Фейгін повідомив, що ФСБ планує тримати Умерова у психлікарні до 7 вересня. Раніше родичі Умерова заявляли, що створені в психіатричній лікарні умови - відсутність регулярного харчування, незадовільний санітарний стан, відсутність кваліфікованої медичної допомоги - становлять пряму загрозу життю Ільмі Умерова, і є тортурами і нелюдським ставленням.