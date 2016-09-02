На Майдані Незалежності запрацював Каскадний фонтан із підсвіткою

Таким чином міська влада виконала обіцянку і запустила в роботу п’ять фонтанних комплексів у центрі Києва. На наступний рік заплановано відновлення останнього непрацюючого водограю у центрі – «Чаші». Про це сьогодні заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що капремонт «Каскадного» тривав майже три місяці та коштував майже 1,5 млн грн. Фонтан обладнали підсвіткою, що працюватиме щоденно з 20:00.

«Ми замінили 80% обладнання та зовнішніх елементів, адже під час революції було пошкоджено бруківку і пісок разом з водою забивав фільтри й трубопровід фонтану. Ми замінили чотири насоси великої потужності понад 22 кВт та 36 форсунок. Відновлено бордюрний камінь, перила, гідроізоляцію, замінено всі крани тощо», – повідомив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, цього року відремонтовано шість фонтанних комплексів у центрі Києва, в тому числі біля Національної опери України. У травні запрацювали чотири центральні водограї: «Водяна куля», «Засновникам Києва», «Хрещатик», а також фонтан на вул. Великій Васильківській. Днями запрацювали вісім фонтанів на Русанівському каналі та біля оперного театру.

Петро Пантелеєв наголосив, що останній, наймасштабніший ремонт фонтанів чекає на комунальників наступного року.

«У наших планах масштабний проект – реконструкція фонтанних комплексів на Майдані Незалежності, які постраждали під час Революції Гідності – «Великого» та шести «Малих» куль. Зараз ми опрацьовуємо проект та подальшу концепцію комплексу, складаємо кошториси. Дуже хочеться не просто відновити його, а зробити кращим. У мене великі сподівання на те, що нам вдасться залучити допомогу підприємців, комерційних структур Києва, аби разом втілити ці плани в життя», – підсумував Петро Пантелеєв.