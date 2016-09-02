У Києві відкрився офіс поліцейського омбудсмена

На церемонії відкриття офісу на вулиці Інститутській, 29 керівник Національної поліції Хатія Деканоїдзе заявила: «Такий офіс повинен бути, щоб моніторити ситуацію: що відбувається у райвідділах, ІТТ, СІЗО, які і як там люди працюють». Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

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За її словами, «якщо у нас буде нормальний моніторинг ситуації з дотримання прав людини, то це допоможе нам на шляху до формування нової поліції - поліцейський омбудсмен повинен повністю володіти ситуацією на місцях».

Деканоїдзе підкреслила, що люди, які працюють на цій посаді, наділені повноваженнями у будь-який час без попереджень та погоджень навідуватися в місця тримання затриманих.

На думку Деканоїдзе, одним з переваг роботи людей на посадах поліцейських-омбудсменів є те, що вони раніше не були пов'язані з системою правоохоронних органів, а отже, будуть незалежні від неї.

Глава Нацполиции також зазначила, що найближчим часом подібні офіси з'являться у всіх регіонах України.