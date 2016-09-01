У Києві протягом місяця буде обмежено вхід і вихід з метро "Героїв Дніпра"

Про це розповіли у прес-службі київського метрополітену.

"З 2 до 17 вересня цього року, на виконання вимог інвестиційного конкурсу, буде зачинено на вхід та вихід вестибюль №2 станції "Героїв Дніпра", а з 17.09 до 01.01 2017 - вестибюль №1 на цій же станції", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, через капремонт ескалатора з 7 до 9:10 у будні не працює на вихід вестибюль №1 на станції "Лісова". Закінчення робіт заплановано 6 жовтня цього року.

До кінця року у підземці планують капітальний ремонт ескалаторів на станціях "Хрещатик" та "Театральна".

Як відомо, відсьогодні запрацювали для пасажирів вхід та вихід зі станції "Золоті ворота" до Золотоворітського проїзду. Обмеження запровадили через проведення ремонтних робіт на прилеглій території.

Учора, 31 серпня, після капітального ремонту ескалаторів була відкрита без обмежень станція "Вокзальна".