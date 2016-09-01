Кличко: наше завдання, щоб за кілька років черг у дитсадки Києва не було

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Більше 15 років цей дитячий садок у Печерському районі не використовувався за призначенням. У середині серпня я вже інспектував цей дитсадок і поставив завдання до 1 вересня закінчити усі необхідні роботи. Сьогодні ж реконструкція завершена і садок починає працювати. Тут провели реконструкцію та утеплення фасаду, відремонтували внутрішні приміщення - ігрові та спальні кімнати. Тепер дитсадок відповідає усім необхідним стандартам», - зазначив Кличко.

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Мер столиці підкреслив, що завдання міської влади - відкривати нові дошкільні заклади, повертати до комунальної власності садочки, які роками не використовувалися за призначенням.

«Сьогодні у Києві черга до дитячих садків складає понад 13 000 дітей. І наше завдання – зробити так, щоб за кілька років черги до дитсадків не було. Тому ми збільшили фінансування освіти вдвічі у порівнянні з минулим роком. Цього року ми відкриваємо 7 дитсадків. Дві школи відкрилися у столиці сьогодні - 1 вересня. І ми кожного дня показуємо результати нашої роботи, кожен киянин бачить, що місто змінюється і стає комфортнішим та сучасним», - зазначив мер Києва.