У Києві в неділю через веломарафон обмежать рух транспорту

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, з 9:00 до 14:00 буде тимчасово припинено руху автобусів маршрутів №№23, 37, 37А, 56, 90, 97 і тролейбусів маршрутів №№5, 7, 39.

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На цей час рух тролейбусів маршруту № 7 буде організовано за трасою: вул. Ірпінська – вул. Чорнобильська – вул. Академіка Єфремова – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – станція метро «Шулявська» – просп. Перемоги – просп. Академіка Палладіна – вул. Академіка Єфремова – вул. Чорнобильська – вул. Ірпінська.

Під час проходження колон велосипедистів поворотом з просп. Академіка Палладіна на просп. Перемоги буде тимчасово призупинено рух тролейбусів маршруту № 7.

Також з 9:00 до 14:00 4 вересня буде відмінено зупинку «Проспект Перемоги» на Кільцевій дорозі в напрямку Одеської площі для автобусів маршрутів №№ 23, 56 та тролейбусів маршрутів №№ 7, 39.

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Веломарафон пройде за маршрутом: вул. Миколи Ушакова, 2 (старт) – просп. Перемоги – Брест-Литовське шосе – с. Стоянка – м. Ірпінь – смт. Ворзель – с. Михайлівка-Рубежівка – с. Лісове – с. Любимівка – с. Буча, Києво-Святошинський район – р. Буча – с. Михайлівка-Рубежівка – р. Мокра – смт. Ворзель – м. Буча – м. Ірпінь – м. Київ – вул. Генерала Наумова – вул. Академіка Булаховського – вул. Осіння – пров. Осінній – вул. Академіка Єфремова – вул. Миколи Ушакова – вул. Феодори Пушиної – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – вул. Шолуденка – вул. Борщагівська – вул. Академіка Янгеля – вул. Політехнічна (учбовий корпус НТУУ «КПІ» № 18) - фініш.