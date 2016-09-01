У Києві реконструкцію школи №140 завершили на рік раніше запланованого терміну – КМДА
У серпні міська влада на рік раніше завершила реконструкцію із прибудовою школи № 140 у Святошинському районі, профінансовану за кошти міського бюджету.
Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко.
«Реконструкція старого корпусу навчального закладу та будівництво прибудови із зведенням двох спортивних залів, басейну та 25-ти учбових класів, передбачених другою чергою реконструкції школи, тривали один рік. І сьогодні, у День знань, повністю оновлену школу відкрив мер Києва Віталій Кличко», – повідомив Олександр Спасибко.
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Заступник голови КМДА також уточнив, що другий пусковий комплекс загальною площею 5 925 кв. м розрахований на 400 учнів. Загалом проектна потужність навчального закладу – 704 учні.
За словами Олександра Спасибка, з 1 вересня минулого року понад 300 учнів Святошинського району столиці вже навчалися у новозведеному корпусі школи № 140 на вул. Львівській, 47/8 та мали всі необхідні умови для отримання якісної та сучасної середньої освіти: 12 учбових класів, кухню, столову, читальну та актову зали, майданчики для настільного тенісу, вивчення правил дорожнього руху, баскетболу та відпочинку.
«Дуже важливо, що заклад має всі умови для дітей з вадами руху – школу обладнано пандусами та ліфтом», – підкреслив Олександр Спасибко.
Реконструкція школи розпочалася ще у 2006 році, але через брак коштів будівництво було призупинено. «Мешканці мікрорайону чекали довгих 10 років на оновлену школу і отримали її зараз, оснащену повністю за європейським зразком», – зауважив Олександр Спасибко.
«Наша країна стрімко змінюється і я вірю, що нам вдасться виховати покоління патріотів, які допоможуть нам змінити місто на краще. Бажаю всім учням і вчителям успіхів!», – підсумував заступник голови КМДА.