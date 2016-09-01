У Києві реконструкцію школи №140 завершили на рік раніше запланованого терміну – КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко.

«Реконструкція старого корпусу навчального закладу та будівництво прибудови із зведенням двох спортивних залів, басейну та 25-ти учбових класів, передбачених другою чергою реконструкції школи, тривали один рік. І сьогодні, у День знань, повністю оновлену школу відкрив мер Києва Віталій Кличко», – повідомив Олександр Спасибко.

Читайте такожКличко відкрив реконструйовану школу в Києві

Заступник голови КМДА також уточнив, що другий пусковий комплекс загальною площею 5 925 кв. м розрахований на 400 учнів. Загалом проектна потужність навчального закладу – 704 учні.

За словами Олександра Спасибка, з 1 вересня минулого року понад 300 учнів Святошинського району столиці вже навчалися у новозведеному корпусі школи № 140 на вул. Львівській, 47/8 та мали всі необхідні умови для отримання якісної та сучасної середньої освіти: 12 учбових класів, кухню, столову, читальну та актову зали, майданчики для настільного тенісу, вивчення правил дорожнього руху, баскетболу та відпочинку.

«Дуже важливо, що заклад має всі умови для дітей з вадами руху – школу обладнано пандусами та ліфтом», – підкреслив Олександр Спасибко.

Реконструкція школи розпочалася ще у 2006 році, але через брак коштів будівництво було призупинено. «Мешканці мікрорайону чекали довгих 10 років на оновлену школу і отримали її зараз, оснащену повністю за європейським зразком», – зауважив Олександр Спасибко.

«Наша країна стрімко змінюється і я вірю, що нам вдасться виховати покоління патріотів, які допоможуть нам змінити місто на краще. Бажаю всім учням і вчителям успіхів!», – підсумував заступник голови КМДА.