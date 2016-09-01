У київському парку містяни знаходять розстріляних білок (фото)

Про це у Facebook написала киянка Ася Працюкова.

«10 білок розстріляли в Голосіївському парку! Уявити людину, яка розстрілює цих смішних руденьких, мені страшно. А виходить, такі люди поруч, навколо», - йдеться в повідомленні.

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Інші очевидці в коментарях відзначають, що багато білок вбиті пострілом в голову, тварина на фото – в груди. З цього роблять висновок, що стріляв професіонал.