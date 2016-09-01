У Києві введуть нові правила торгівлі на ринках

Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики депутати погодили проект рішення “Про затвердження Правил торгівлі на ринках у місті Києві”, повідомляє прес-служба КМДА.

Відповідно до проекту рішення, територія ринку повинна мати відокремлену та відгороджену від проїжджої частини, житлового та комунального секторів земельну ділянку. Серед обов'язкових - безпечні входи і виходи, штучне освітлення території ринку, телефонний зв'язок, електро-, водопостачання та водовідведення, туалет, облаштовані місця для сміття.

На території ринку, де реалізується продукція рослинного і тваринного походження, повинні бути обладнані спеціалізовані зони з продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м'яса, яєць, молочних продуктів, риби, меду, олії тощо.

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На вимогу споживача продавець зобов'язаний пред'явити висновок державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність продукції рослинного та тваринного походження ветеринарно-санітарним нормам.

Згідно напрацьованих Правил, на ринках забороняється продавати: зброю, готове армійське спорядження, а також тканини, які використовуються для його виробництва, інші товари військового асортименту, наркотичні засоби, пальне та газ, піротехніку й вибухові засоби, тощо.

Адміністрація ринку має забезпечувати централізоване прання санітарного та спеціального одягу, миття, дезінфекцію торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, що надаються продавцям.

«Місту необхідно затвердити Правила торгівлі на ринках. Цей проект рішення повністю переводить діяльність та функціонування ринків у законодавче поле. Адже з 2008 року і до теперішнього часу в державі відбулися зміни щодо вимог до організації та провадження торговельної діяльності. Зараз ми прописуємо чіткі правила роботи ринків усіх форм власності. Це і щодо додержання ветеринарних норм, і санітарних та протипожежних вимог, і правил безпеки праці. Наше рішення сприятиме підвищенню рівня обслуговування споживачів, задоволенню потреб покупців у якісних та безпечних товарах, підвищить рівень обслуговування населення», – зазначила секретар постійної комісії Київради з питань торгівлі Олена Овраменко.

Відповідний проект рішення мають також затвердити постійні комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, а також з питань ЖКГ та ПЕК.