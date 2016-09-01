Кличко відкрив реконструйовану школу в Києві

Про це Киїівський міський голова заявив під час урочистих заходів з нагоди Дня знань у столичній школі № 140 Святошинського району Києва, друга черга якої відкрилася після реконструкції.

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«Я вітаю і батьків, і вчителів, і школярів, адже у вас цього року подвійне свято – День знань та відкриття вашої нової реконструйованої школи. Ви чекали на нову школу 10 років, і сьогодні заклад приймає нових учнів, – наголосив Віталій Кличко. – Усіх школярів вітаю з початком нового навчального року. Впевнений, що для вас це – свято, а першачки запам'ятають цей день на все життя. Найголовніше для вас зараз – добре вчитися та не забувати про свої мрії. Кожна мрія стає реальністю, якщо наполегливо працювати та впевнено йти до мети», – підкреслив міський голова, передає прес-служба КМДА.

Віталій Кличко зазначив, що реконструкція школи № 140 почалася ще у 2006 році, але через брак коштів будівництво призупинили. «Таким чином, мешканці мікрорайону чекали на сучасну школу 10 років! Ми віднайшли кошти на завершення реконструкції, і перша черга, яку ми завершили у серпні 2015 року, дала змогу забезпечити місця для навчання 304 учнів. Сьогодні ж у школі навчається більше 430 дітей», – розповів мер Києва.

Міський голова додав, що всього на оновлення школи виділили близько 140 млн грн.

Віталій Кличко також передав директору символічний ключ від нової школи і запросив школярів та батьків зайти в оновлену школу. Міський голова також завітав на перший урок до 1-Б класу та разом з першачками пов'язав стрічки на вінку-оберегу. Після цього мер оглянув реконструйовану школу, зокрема спортивні зали, басейн, інтерактивні та комп'ютерні класи, а також нову шкільну їдальню.

«Цього року ми збільшили фінансування сфери освіти вдвічі - до 1 млрд 100 млн гривень. Дві нових школи сьогодні відкрили свої двері для учнів. І ще в 2016-ому відкриємо у столиці 7 дитячих садків. Надалі ми не зменшуватимемо темпів будівництва освітніх закладів, тому що ми інвестуємо у найважливіше, що у нас є – в наших дітей», – зауважив Віталій Кличко.