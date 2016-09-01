На Русанівському каналі відкрили 4 реконструйованих фонтани - Кличко

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час відкриття після реконструкції другої черги фонтанів.

«Дуже добре, що Київ стає привабливим та комфортним містом. Ми раді, що кожен день ми відкриваємо нові об'єкти, і кияни бачать, як змінюється наше місто. Тиждень тому ми відкрили відремонтований фонтан біля Оперного театру, який не працював 15 років. Там з’явилася підсвітка, також вечорами у вихідні дні відбувається світломузичне шоу», – зазначив мер.

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Віталій Кличко подивився шоу фонтанів та поспілкувався з киянами, які зібралися на набережній. «Ми продовжуємо робити Київ більш гарним та комфортним, справжнім європейським містом. Тут, на Русанівському каналі, ми відкриваємо другу чергу – 4 реконструйованих фонтани. Перші чотири фонтани ми запустили на День Києва. Ще чотири фонтани запустимо навесні і у нас буде повністю відновлений каскад фонтанів на Русанівці. Кожного вечора сюди приходять сотні, тисячі киян подивитися на фонтани, послухати музику, відпочити та поспілкуватися з друзями. Я впевнений, що цей комплекс стане знаковим місцем для столиці», – наголосив Кличко в коментарі журналістам.

Крім того, мер закликав усіх, хто приходитиме на набережну, дотримуватися чистоти та не залишати після себе сміття на газонах і тротуарах.

Фонтан на Русанівському каналі працюватиме до 30 вересня у ранкові та вечірні години. Щопятниці та щосуботи з 21:30 до 23:00 кияни можуть подивитися тут світломузичне шоу.