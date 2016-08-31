Кличко та посол КНР обговорили залучення інвестицій та розвиток туризму

«Хочу привітати вас із призначенням в Україну. Я впевнений, що у вас буде можливість відчути атмосферу нашого міста, поспілкуватися з людьми, і сподіваюся, що на своїй посаді ви продовжите ті гарні відносини, які склалися у столичної влади з диппредставництвом вашої країни», - наголосив мер.

Кличко підкреслив, що Китай для України та Києва зокрема є стратегічним партнером щодо залучення новітніх технологій та інвестицій у сферах IT, машинобудування та агросектору.

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«Ми розраховуємо на плідну співпрацю для спільної вигоди наших країн», - додав міський голова.

Ду Вей подякував за прийом та зазначив, що посольство КНР вдячне за підтримку, яку надає столиця посольству.

«Сподіваюся, що за час моєї каденції ми зможемо досягти більш тісної співпраці Києва з китайськими містами, - зазначив посол. - Наше посольство готове долучитися до того, щоб допомогти китайському бізнесу працювати в Києві. Ми також хотіли б скористатися можливістю та від вашого імені запросити китайських підприємців на міжнародний бізнес-форум, який відбудеться в Києві у жовтні, щоб зробити свій внесок у розвиток української столиці». Також сторони обговорили можливість організації бізнес-форуму для китайських підприємців.

Київський міський голова та китайський дипломат відзначили важливість забезпечення сприятливого інвестиційного клімату, зокрема прозорості процесів управління містом та відсутності корупції.

У ході зустрічі йшлося також про розвиток туристичної співпраці та більш інтенсивний культурний обмін між двома країнами.

«Туристичний потенціал Києва не повністю розкритий, і тому ми розглядаємо співпрацю в туристичній сфері як один з пріоритетів нашої співпраці», - підсумував Віталій Кличко.