Столична влада наголосила на необхідності створення умов для молодих науковців

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час прес-конференції, присвяченій презентації наукової конференції Falling Walls Lab Kyiv 2016, яка вже вдруге відбудеться в Києві у вересні, повідомляє прес-служба КМДА.

«Дуже шкода, коли молоді науковці і винахідники їдуть з України і вже за кордоном отримують визнання. Наше завдання – зробити так, аби потенціал нашої молоді був реалізований тут, в Україні. І я хочу звернутися до молоді: всі, хто пов'язаний з наукою та інноваціями, будь ласка, надавайте і презентуйте свої проекти та ідеї. Адже Falling Walls створений саме для вас, і покликаний допомогти вам повноцінно реалізувати ваш потенціал», – наголосив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що столиця вже впровадила і продовжує впроваджувати інноваційні проекти, які працюють на благо киян. Зокрема, мер акцентував на впровадженні системи Smart City, підключенні Wi-Fi-зв'язку на центральних станціях метро. Також, за словами міського голови, найближчим часом відбудеться впровадження системи «Безпечне місто», в рамках якого у столиці буде встановлено 1815 камер відеоспостереження, об'єднаних в єдину систему задля безпеки мешканців Києва.

Falling Walls Lab Kyiv 2016 – наукова конференція, яка дає унікальну можливість молодим вченим і фахівцям представити свої ідеї, науково-дослідні проекти та ініціативи. Falling Walls Lab, заснована 9 листопада 2009 р. у 20-ту річницю падіння Берлінської стіни, являє собою «талант-шоу» для молодих дослідників і винахідників, і цілком відповідає своєму гаслу «Яка стіна впаде наступною?». Лабораторія проходить англійською мовою. За три хвилини за допомогою трьох слайдів презентації конкурсанти повинні представити свою ідею в будь-якій науковій, суспільній, виробничій або бізнес-сфері. Для участі у конференції необхідно до 11 вересня 2016 подати заявку про свою ідею, винахід або пропозицію.

Проведення Falling Walls Lab Kyiv 2016 стало можливо завдяки Фонду Кличко, який завжди підтримує інноваційні ідеї, спрямовані на розвиток України як прогресивної частини сучасного світу, а також за допомогою небайдужих представників українського та міжнародного бізнесу. Конференція відбудеться 29 вересня в Інституті міжнародних відносин Національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Минулого року фіналісти київської конференції завоювали призові місця на всесвітньому Falling Walls Lab в Берліні: приз глядацьких симпатій та звання «Молодий інноватор року» отримав Олександр Шіманко за проект розумної подушки PiPillow.