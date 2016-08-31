Станцію метро "Львівська брама" у Києві відкриють "приблизно через рік" - Кличко

Про це під час відновлення повноцінної роботи станції метро "Вокзальна" після капремонту ескалатора журналістам повідомив мер міста Віталій Кличко.

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"Львівська брама" буде відкрита приблизно через рік. Після узгодження вже можна приступати до проектування", – наголосив Кличко.

Присутній на заході директор комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагинський додав, що зараз підприємство веде переговори з інвестором щодо будівництва виходу з даної станції, який оцінюється в 4,5 млн грн.

"На сьогодні у нас тривають переговори з інвестором, який повинен нам узгодити проектування виходу, проектування обійдеться приблизно в 4,5 млн грн і триватиме близько півроку, після чого можна буде приступити до будівництва", - зазначив Брагинський.

Як повідомляв УНІАН, недобудована станція "Львівська брама" розташована під Львівською площею - місцем, яке в столиці є одним з найбільш завантажених транспортом.

Станція залишається законсервованою з 1996 року. Її будівництво почалося ще в 1991 році, однак, через відсутність фінансування та комплексного вирішення реконструкції Львівської площі, будівельні роботи було призупинено. Плани відкрити станцію неодноразово переносилися і до цього часу проект залишається нереалізованим.