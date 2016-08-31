У Києві відремонтували ескалатори на станції метро "Вокзальна"

Мер Києва відвідав машинний зал і подивився, як працюють механізми відремонтованих ескалаторів.

«Ми перебуваємо на станції метро «Вокзальна», де був проведений капітальний ремонт двох ескалаторів вперше за останні 10 років. Загалом цього року відбувається ремонт 10-ти ескалаторів. На це ми виділили 40 млн грн. Метрополітен - один з найпопулярніших видів громадського транспорту у Києві. За день він перевозить до 1,5 млн пасажирів. І ми робимо все, щоб метро працювало ефективно і надавало якісні послуги пасажирам», - зазначив Віталій Кличко.

Ремонт ескалаторів на «Вокзальній» розпочався у травні цього року і тривав чотири місяці. Аби мінімізувати незручності для пасажирів, для ремонтних робіт був обраний період відпусток та найменшого пасажиропотоку. Загалом роботи обійшлися майже у 16,5 млн грн.

Після цього Київський міський голова спустився на оновленому ескалаторі в метро і проїхався до станції «Золоті ворота», де оглянув перебіг робіт з благоустрою території навколо пам'ятки «Золоті ворота».

«Тут було асфальтне покриття у жахливому стані. Тепер покладена нова плитка, так звана«вишиванка». Це і зручно, і гарно. Тисячі людей приходять подивитися на історичну пам'ятку і ми робимо все, щоб територія навколо «Золотих воріт» була впорядковна», - зазначив Віталій Кличко.

Стан покриття Золотоворітського проїзду внаслідок постійного прориву старих інженерних мереж (3-4 рази на рік) погіршувався із року в рік. «Київавтодор» здійснив ремонт покриття проїжджої частини і тротуарів. Перед ремонтом проїзду були проведені роботи з перекладання інженерних мереж, аби не допустити у майбутньому їх постійних проривів та пошкодження нового покриття. Також біля «Золотих воріт» прибрали незаконний літній майданчик кафе, кілька МАФів і навели лад біля станції метро.