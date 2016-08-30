Вперше за багато років у Києві масово ремонтують школи - КМДА

Про це повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко під час виїзної наради з головами районних у місті Києві державних адміністрацій.

«Цьогоріч ми поставили перед собою амбітні плани. Сьогодні наше головне завдання – зробити все, щоб масштабні ремонті роботи в закладах освіти були проведені якісно та в повному обсязі», – повідомила Ганна Старостенко.

Зокрема, 1 вересня буде відкрито два нових навчальних заклади, завершено капітальні та поточні ремонти класів та інших навчальних приміщень, відремонтовано всі харчоблоки із заміною обладнання.

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«Певні складнощі виникли з реалізацією загальноміської програми ремонту шкільних спортивних залів. Вперше за багато років ми виділили кошти на комплексне оновлення спортзалів у школах. Цього літа ремонтні роботи розпочалися в 64 закладах освіти. Але через те, що з часів будівництва цих шкіл там нічого не робилося, в процесі ремонтів виявилася потреба в значних додаткових роботах, які будуть завершені протягом вересня. Наразі школи та садочки міста Києва на 90% готові до нового навчального року. Сподіваємося, що всі поставляться до цього з розумінням, адже для нас якість і безпека учнів важливіші, ніж формальний підхід до роботи», – повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

Зазначимо, виїзне засідання з головами держадміністрацій було проведене у школі № 140. Цього року цей навчальний заклад після майже десятирічного простою повністю реконструйований. Кошторис капітального ремонту склав 140 мільйонів гривень.