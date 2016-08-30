Роботи з благоустрою заповідника "Бабин Яр" виконані на 80% – КМДА

Міністр культури разом із заступником голови КМДА Олександром Спасибком оглянули територію Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», де зараз тривають роботи з упорядкування та облаштування паркових алей – Алеї Праведників та Алеї Мучеників.

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Олександр Спасибко розповів, що проектом передбачено облаштування близько 13 800 квадратних метрів нових доріжок з покриттям гранітною шашкою та бруківкою, облаштування 15 500 квадратних метрів газонів, встановлення 149 опор загального освітлення та ліхтарів, а також влаштування системи поливу газонів та монтаж паркових лавок та урн для сміття.

«Передбачено перенесення пам’ятного знаку розстріляним дітям, встановлення декоративної композиції пам’яті розстріляних ромів та ремонтні роботи на пам’ятному знаку «Менора», – додав він.

Для фінансування робіт передбачено субвенцію з Державного бюджету у розмірі 29,4 млн грн, окремо 1,47 млн грн виділено з бюджету міста.

«Влада на всіх рівнях має об’єднати зусилля та створити гідний меморіал пам’яті у Бабиному Яру», – зазначив Олександр Спасибко, додавши, що роботи із впорядкування території заповідника тривають за графіком і наразі виконані на 80%.

Орієнтовний термін завершення робіт – середина вересня.