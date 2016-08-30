У Києві станцію метро "Вокзальна" відкриють завтра після капремонту
18:02, 30 серпня 2016Київ
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Станцію столичної підземки "Вокзальна" відкриють завтра, 31 серпня, після проведення капітального ремонту ескалаторів.
Фото УНІАН
Згідно з повідомленням прес-служби "Київського метрополітену", на відкритті станції буде присутній мер Києва Віталій Кличко.
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"У середу, 31 серпня, о 08:45 київський міський голова Віталій Кличко візьме участь у відкритті станції метро «Вокзальна» після капітального ремонту ескалаторів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, ремонт станції "Вокзальна" розпочався 11 травня, у зв'язку з чим були введені обмеження на вхід пасажирів. На станції проводився плановий ремонт ескалаторів.
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