У Києві станцію метро "Вокзальна" відкриють завтра після капремонту

Згідно з повідомленням прес-служби "Київського метрополітену", на відкритті станції буде присутній мер Києва Віталій Кличко.

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"У середу, 31 серпня, о 08:45 київський міський голова Віталій Кличко візьме участь у відкритті станції метро «Вокзальна» після капітального ремонту ескалаторів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ремонт станції "Вокзальна" розпочався 11 травня, у зв'язку з чим були введені обмеження на вхід пасажирів. На станції проводився плановий ремонт ескалаторів.