За посаду головного архітектора Києва боротимуться 6 людей

Один із претендентів повідомив про зняття своєї кандидатури через соціальні мережі і не з’явився на тестування, відповідно участі у наступних етапах відбору не братиме. Про це повідомив керівник апарату КМДА, голова конкурсної комісії Володимир Бондаренко.

«Дуже важливо, якою буде постать майбутнього головного архітектора Києва, бо місту потрібен справжній боєць, якого неможливо залякати жодними труднощами чи погрозами. У той же час він має бути професіоналом у своїй сфері та відповідати сучасним вимогам суспільства», – зазначив Володимир Бондаренко.

Він додав, що на наступний етап конкурсу – розв’язання ситуаційних завдань – проходять шість кандидатів, які позитивно склали тестування. Конкурс відбудеться згідно графіку 2 вересня о 10:00 у приміщенні Київської міської державної адміністрації.

За словами Володимира Бондаренка, кандидатам буде запропоновано розв’язати три ситуаційні завдання протягом 3-х годин. Цей етап конкурсу відбуватиметься письмово, і його також оцінюватимуть залучені із фахового середовища експерти.

«Одним із завдань для претендентів обов’язково буде питання погодження будівництва у буферних (охоронних) зонах та на прилеглих територіях пам’яток. Переконаний, що це одне з найважливіших завдань для майбутнього головного архітектора Києва, і питання, яке турбує громадськість міста», – підсумував Володимир Бондаренко.

Список кандидатів, яких допущено до участі у наступному етапі конкурсу на заміщення вакантної посади директора Департаменту містобудування та архітектури – головного архітектора міста Києва:

Бондар Ганна Вячеславівна

Броневицький Сергій Петрович

Гнєвишев Валерій Львович

Писарець Ігор Олександрович

Сасик Олександр Вікторович

Свистунов Олександр Вікторович