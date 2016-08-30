Директор підприємства, що ремонтувало інститут Шалімова, підозрюється у привласненні мільйона

Як повідомляє прокуратура Києва, в 2012 році підприємець уклав з однією з найбільших в столиці медичних установ договір на проведення робіт з капітального ремонту фасаду та вхідної групи інституту на загальну суму понад 13 мільйонів гривень.

Проте з'ясувалося, що директор підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, вносив неправдиві відомості щодо вартості витрат під час підписання актів виконаних робіт із залученими субпідрядниками. Як наслідок, з державного бюджету на рахунки приватного товариства було зайво перераховано понад 1 мільйон гривень.

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Наразі посадовцю інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За скоєне директору товариства загрожує до 12 років позбавлення волі.