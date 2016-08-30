Кличко перевірив, як тривають роботи з благоустрою меморіального заповідника "Бабин Яр"

Як повідомляє прес-служба КМДА, мер перевірив виконання робіт з благоустрою у частині заповідника в межах вулиць Мельникова та Олени Теліги.

Проект передбачає облаштування Алеї Праведників та Алеї Мучеників (Дорога Скорботи). Загальна вартість робіт, за словами Кличка, складає близько 31 млн грн. При цьому передбачене облаштування нових доріжок (13,7 тис. кв. м.), газонів (15,5 тис. кв. м.), встановлення 149 LED-ліхтарів.

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За словами підрядників, роботи з благоустрою закінчать до 29 вересня – 75-ї річниці трагедії.

Також Кличко звернувся до керівника столичної поліції Андрія Крищенка з тим, щоб спільними зусиллями забезпечити цілодобове відеоспостереження біля пам'ятника «Менора», де сталося кілька випадків вандалізму.

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«Зараз ми знаходимося в "Бабиному Яру", місці, де було розстріляно більше 100 тисяч людей. Проте за 75 років тут мало що було зроблено для гідного вшанування пам'яті жертв страшної трагедії. Я взяв на себе завдання за час своєї каденції створити меморіал для увіковічення пам'яті про ті трагічних події. Ми повинні пам'ятати, що тут відбулося, для того, щоб у жодному разі не повторювати помилок минулого», – наголосив Кличко у коментарі журналістам.