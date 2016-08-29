Кличко про Євробачення-2017: Жодні ігрища не варті репутації країни

«Чи може стати успішною країна і втілити всі необхідні для цього зміни, якщо рішення навіть щодо культурних подій ухвалюють «під килимом», «під столом», словом, тихо, довго і непрозоро. Не знаю, де, хто і під чим визначає сьогодні, в якому ж саме з трьох міст України відбудеться Євробачення-2017, але інтрига, прямо скажемо, непристойно затягнулася. І це викликає все більше питань», – пише Віталій Кличко.

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Складається враження, відзначає мер, що сьогодні робиться все, аби Київ не став містом-господарем, яке прийматиме пісенний конкурс. «Саме тому, як на мене, вже місяць затягують з оголошенням, де саме в Україні відбудеться Євробачення-2017. Хоча, об'єктивно, саме Київ найбільше відповідає тим вимогам, які сформулювала Європейська мовна спілка (EBU)», – йдеться у блозі, передає прес-служба КМДА.

Мер відзначив, що Оргкомітету з підготовки та проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017 варто було б припинити нагнітати пристрасті, а взяти і нарешті усунути політичний присмак культурної події. Зробити це він пропонує наступним чином: оприлюднити і самі критерії оцінки міст-претендентів, і, власне, відповідність цим критеріям усіх трьох міст-претендентів, – від запропонованих арен до необхідної інфраструктури і документів, що підтверджують готовність цих міст брати участь у фінансуванні заходів пісенного конкурсу, висновків правоохоронних органів та переліку недоліків, які мають міста-претенденти, а також результатів офіційної інспекції міст, яка відбувалася за участю представників Європейської мовної спілки.

«Насправді, все просто, якщо робити все прозоро. Навіщо створювати ситуацію, в якій може постраждати імідж країни? Бо там, де чесно змагався талант і щирість, Джамала принесла Україні перемогу. А там, де за справу взялися чиновники, з'явився ризик знівелювати увесь позитив – і той, який ми отримали завдяки перемозі Джамали, і той, який можемо примножити, гідно провівши пісенний конкурс в Україні. Тому жодні ігрища не варті репутації країни!», – наголосив Віталій Кличко.