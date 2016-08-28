У центрі Києва провели антитерористичне навчання (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ. «28 серпня 2016 року у Києві Антитерористичний центр при Службі безпеки України за погодженням з Посольством Держави Ізраїль в Україні провів тактико-спеціальне антитерористичне навчання на цьому дипломатичному об’єкті», - йдеться в повідомленні. (УНІАН: Посольство Ізраїлю в Києві знаходиться на бульварі Лесі Українки, 34).

За даними прес-центрі, під час заходу бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа", Національної поліції "Корд" та підрозділу сил спецоперацій Збройних сил України відпрацювали попередження терористичного акту та мінімізацію його наслідків. Згідно із завданням, спецпризначенці повинні були знешкодити терористів та звільнити заручників, захоплених у будівлі посольства.

У навчаннях також взяли участь співробітники МВС, Державної служби з надзвичайних ситуацій та регіональних підрозділів суб’єктів боротьби з тероризмом.

Керівник навчань, перший заступник начальника київського управління СБУ Олександр Данилевський високо оцінив професіоналізм та рівень взаємодії представників всіх структур, які повністю виконали завдання. "Ми постійно вдосконалюємо досвід, набутий в умовах реальної антитерористичної операції. Протидія гібридній війні Росії дозволила українській спецслужбі відпрацювати абсолютно нові підходи боротьби з тероризмом", - наголосив Данилевський.

За даними СБУ, з початку року Антитерористичний центр провів 49 командно-штабних та тактико-спеціальних навчань на об’єктах терористичної уразливості в Україні.