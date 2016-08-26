У центрі Києва 27 серпня відбудеться чемпіонат України зі Street Workout

Для учасників та гостей чемпіонату працюватимуть спортивні зони, де кожен охочий зможе спробувати себе у понад 10 напрямах цього популярного спортивного руху. Особливістю чемпіонату 2016 року стане доповнення програми жіночими номінаціями: «Жіночий фрістайл», «Підтягування на турніку» та «Віджимання на брусах». Додатковою мотивацією для атлетів стане призовий фонд чемпіонату, який цього разу становить 75000 грн.

Організатор заходу – всеукраїнська громадська організація Street Workout Ukraine – лідер руху прихильників здорового способу життя в Україні. Чемпіонат України зі Street Workout проводиться під патронатом мера столиці Віталія Кличка і за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Програма чемпіонату України зі Street Workout і Кубка мера м. Києва зі Streetlifting:

12:00 – стрітліфтінг;

15:00 – силовий фрістайл (шоу-програми) та встановлення рекордів у 7 номінаціях: підтягування на одній руці, виходи силою на дві руки, підтягування +32 кг, віджимання на брусах +48 кг, утримання елемента «прапор» на час, утримання елемента «передній вис», віджимання в стійці на руках;

17:00 – спеціальна програма для дівчат: жіночий фрістайл, підтягування на турніку, віджимання на брусах.

18:00 – нагородження;

18:30 – Grand Workout Battles-2016 і Workout-батли між атлетами-учасниками чемпіонату.

Довідка. Street Workout – це тренування на відкритому просторі. Атлет тренується на турніках і брусах із використанням і без використання додаткового обладнання . Головний принцип напряму – можливість тренуватися коли завгодно, де завгодно й на чому завгодно без будь-яких фінансових витрат.

Streetlifting – це силова дисципліна, в якій атлет віджимається на брусах, підтягується на турніку з максимальним додатковим обтяженням на одне повторення в своїй ваговій категорії. Це аналог пауерліфтингу.

Детальніше за посиланнями: street-workout.org; vk.com/streetworkout; facebook.com/streetworkoutukraine​