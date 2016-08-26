У центрі Києва 27 серпня відбудеться чемпіонат України зі Street Workout
27 серпня у Києві відбудеться чемпіонат із популярного спортивного руху Street Workout та кубок мера Києва зі Streetlifting. Біля Арки Дружби народів зустрінуться понад 100 учасників із 25 міст України, які будуть боротися за звання найсильнішого атлета країни.
Для учасників та гостей чемпіонату працюватимуть спортивні зони, де кожен охочий зможе спробувати себе у понад 10 напрямах цього популярного спортивного руху. Особливістю чемпіонату 2016 року стане доповнення програми жіночими номінаціями: «Жіночий фрістайл», «Підтягування на турніку» та «Віджимання на брусах». Додатковою мотивацією для атлетів стане призовий фонд чемпіонату, який цього разу становить 75000 грн.
Організатор заходу – всеукраїнська громадська організація Street Workout Ukraine – лідер руху прихильників здорового способу життя в Україні. Чемпіонат України зі Street Workout проводиться під патронатом мера столиці Віталія Кличка і за підтримки Київської міської державної адміністрації.
Програма чемпіонату України зі Street Workout і Кубка мера м. Києва зі Streetlifting:
12:00 – стрітліфтінг;
15:00 – силовий фрістайл (шоу-програми) та встановлення рекордів у 7 номінаціях: підтягування на одній руці, виходи силою на дві руки, підтягування +32 кг, віджимання на брусах +48 кг, утримання елемента «прапор» на час, утримання елемента «передній вис», віджимання в стійці на руках;
17:00 – спеціальна програма для дівчат: жіночий фрістайл, підтягування на турніку, віджимання на брусах.
18:00 – нагородження;
18:30 – Grand Workout Battles-2016 і Workout-батли між атлетами-учасниками чемпіонату.
Довідка. Street Workout – це тренування на відкритому просторі. Атлет тренується на турніках і брусах із використанням і без використання додаткового обладнання . Головний принцип напряму – можливість тренуватися коли завгодно, де завгодно й на чому завгодно без будь-яких фінансових витрат.
Streetlifting – це силова дисципліна, в якій атлет віджимається на брусах, підтягується на турніку з максимальним додатковим обтяженням на одне повторення в своїй ваговій категорії. Це аналог пауерліфтингу.
Детальніше за посиланнями: street-workout.org; vk.com/streetworkout; facebook.com/streetworkoutukraine